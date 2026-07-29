SINDACATI Sport, lavoro e studenti atleti: tutele e prospettive nel convegno di Usl Il segretario generale Busignani: "Chiedo alla politica un confronto per i profili normativi non ancora contemplati"

Prosegue l’avvicinamento al Congresso dell’USL, e l’ultimo incontro organizzato dal sindacato sulle tematiche più importanti del mondo del lavoro ha riguardato le tutele per gli sportivi e gli studenti atleti. Con la partecipazione di esponenti della politica e del mondo dello sport è stato tracciato un bilancio delle due innovazioni normative dell’ultimo anno: la legge contro la violenza di genere e sui minori in ambito sportivo e il protocollo d’intesa segreteria Istruzione-Cons sui giovani che praticano attività agonistica.

E soprattutto su quest’ultimo è stata espressa soddisfazione per la sinergia tra istituzioni, che ha permesso di supportare le esigenze di ben 119 studenti tra cui 11 di alto livello con attivazione di un piano formativo sportivo dedicato. “Credo che il nostro paese su questa connessione fondamentale tra attività formativa e attività extrascolastiche (quindi anche sport) sia molto ricco: è un impegno sul quale continuiamo a lavorare per far sì che i nostri giovani possano sempre trovare piene soddisfazioni, sia da un punto di vista didattico sia da un punto di vista sportivo”, afferma il segretario di Stato all'Istruzione, Teodoro Lonfernini. “Da sempre è presente nelle nostre norme, finalità e obiettivi la sinergia tra sport e istruzione, due mondi che viaggiano in parallelo e sono un tutt’uno”, dice il titolare dello Sport, Rossano Fabbri.

Ma si è guardato anche alla regolamentazione dei contratti di chi nello sport lavora: dopo l’entrata in vigore del nuovo contratto di collaborazione in ambito sportivo, in un mondo sempre più professionalizzato si chiede di far crescere ancora le tutele. “Chiedo alla politica di istituire un tavolo che faccia sì che insieme alle parti sociali si riesca a progredire in maniera univoca in un confronto che sfoci in tutele reali e attive sotto i profili di tutela economica e di infortunio e di tutti quegli istituti che ancora non sono stati contemplati”, dice il segretario generale di Usl, Francesca Busignani.

Nel servizio le interviste ai segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Rossano Fabbri e al segretario generale di Usl, Francesca Busignani

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