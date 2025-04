FMI Spring Meeting, SdS Rossano Fabbri: "I ruoli dei microstati come San Marino emergono sempre di più”. Fitta tre giorni di incontri per i Segretari di Stato alle Finanze e Industria Marco Gatti e Rossano Fabbri. Al centro degli appuntamenti anche la risoluzione dei conflitti mondiali

"È stata certamente una missione molto positiva": commenta così il Segretario di Stato all'Industria Rossano Fabbri l'appuntamento a Washington per gli Spring Meeting: "Abbiamo avuto l'occasione, insieme al collega alle Finanze Marco Gatti, di partecipare alla 111° conferenza del Develop and Commit della Banca Mondiale e del Fondo Monetario, un'occasione di ascolto e anche di dialogo dove il governatore della Banca d'Italia, anche per la Repubblica di San Marino, ha sottolineato come le problematiche relative ai conflitti in corso stanno destando notevoli preoccupazioni e grande allarme mondiale".

In questo senso, spiega Fabbri, si è posto l'accento sul ruolo di organizzazioni internazionali come il Fondo Monetario e la Banca Mondiale in termini pro-attivi per arrivare alla risoluzione dei conflitti in corso.

"È stata anche l'occasione di incontrare il direttore esecutivo della Banca Mondiale - evidenzia Rossano Fabbri - che rappresenta anche la Repubblica di San Marino, il dottore Matteo Bugamelli. In questo senso si è approfondito argomenti come l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e anche l'impatto che l'intelligenza artificiale ha per piccoli paesi come il nostro, per l'intero panorama interno ma anche mondiale". Sottolineato anche quello che San Marino sta portando avanti sul tema a livello di normative interne per allineare il paese ai migliori standard: “Una missione molto positiva – aggiunge Fabbri – dove i ruoli dei microstati come San Marino emergono sempre di più”.

Nel servizio l'intervista a Rossano Fabbri (Segretario di Stato all'Industria)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: