Spring Meetings: per il Titano occasione utile per ragionare sullo sviluppo

Sono tematiche di respiro globale, quelle di cui si sta trattando negli Spring Meetings, ma comunque utili per San Marino, che come tanti altri Paesi sta attraversando un periodo di forti trasformazioni, accelerate dalla crisi sanitaria; da qui la necessità di trovare adeguate traiettorie di sviluppo. Giornate allora di attività intensa, per lo staff della Segreteria Industria, coinvolto in una fitta agenda di incontri e workshop virtuali. Al centro progetti di ripartenza, basati essenzialmente sul green e la digitalizzazione. Non si tratta di argomenti astratti; il Titano, infatti – sottolinea il Governatore di San Marino presso la Banca Mondiale – potrebbe essere coinvolto grazie a sinergie con Paesi amici come l'Italia, ragionando per aree territoriali.







La linea sulla quale punta Fabio Righi è rendere la Repubblica una sorta di laboratorio, in cui aziende di vari Paesi possano testare tecnologie da utilizzare in contesti più ampi. Piano ambizioso, che si spera possa passare nel board dell'organizzazione di Washington. Al lavoro anche la Segreteria Finanze, negli incontri da remoto organizzati dall'FMI. Oggi anche la presentazione del World Economic Outlook, illustrato a grandi linee – nei giorni scorsi – da Kristalina Georgieva. Il Direttore Generale del Fondo aveva parlato di una accelerazione della ripresa economica mondiale; con una revisione al rialzo delle stime di crescita, grazie anche al massiccio piano di stimoli varato dall'Amministrazione Biden. Al contempo Georgieva aveva invitato a non abbassare la guardia, sottolineando l'incertezza legata all'andamento delle vaccinazioni e alle disparità sociali accentuate dalla pandemia. I rischi, insomma, non si sono dissipati.