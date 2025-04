FMI Spring Meetings, Repubblica Futura: "Silenzio assordante del governo su sistema finanziario sammarinese" Ci piacerebbe sapere, evidenzia RF, se al Vicedirettore generale del FMI Okamura i Segretari Gatti e Fabbri hanno espresso le loro preoccupazioni per l’aumento della spesa corrente e del debito interno ed estero del Paese.

Repubblica Futura interviene sugli Spring Meeting sottolineando di aver seguito con attenzione l'appuntamento. “Siamo sicuri – scrive RF - che il Segretario di Stato per le Finanze e il Segretario di Stato per l’Industria avranno rappresentato le preoccupazioni di San Marino per i dazi che stanno caratterizzando gli scambi commerciali internazionali. Così come siamo sicuri che avranno avuto proficui incontri con la delegazione degli Stati Uniti d’America ed anche con la delegazione italiana per approfondire il tema della vigilanza bancaria legata all’Accordo di associazione”.

Ci piacerebbe sapere, aggiunge il partito, se al Vicedirettore generale del FMI Kenji Okamura hanno espresso le loro preoccupazioni per l’aumento della spesa corrente e del debito interno ed estero del Paese e se hanno parlato della trattativa di vendita di Banca di San Marino a un soggetto esterno. Su quest'ultimo punto, evidenzia Repubblica Futura, rileviamo il silenzio assordante del Governo che in nessuna delle numerose conferenze stampa dell’ultimo periodo ha mai accennato al tema.

