Stallo nel contratto dei salariati AASLP: sindacati pronti alla mobilitazione.

Ancora stallo nel contratto dei salariati AASLP: sindacati sul piede di guerra. “Gli impegni vanno rispettati!” - tuonano le Federazioni Servizi di CSdL, CDLS e USL, che sono ancora in attesa della proposta economica per i 130 lavoratori dell'Azienda; il Segretario di Stato al Territorio – fanno sapere - ha preso ancora tempo, annunciando una proposta in extremis il 30 giugno. Se non verranno rispettati gli impegni, che prevedono la conclusione del contratto entro fine mese, i lavoratori – avvertono - sono pronti alla mobilitazione.

