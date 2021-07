Stangate luce e gas in Italia, probabili aumenti in bolletta anche a San Marino

Una bolletta

Nelle bollette degli italiani è in arrivo una maxi stangata sulle tariffe di luce e gas. E poiché è causato dal forte aumento delle quotazioni delle materie prime, non si esclude che riguarderà anche San Marino. Per l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi è un discorso ancora prematuro e del quale comunque si è già fatta carico; sulle questioni tariffe in generale era già fissato un incontro la prossima settimana con Unione Consumatori Sammarinesi, e si ipotizza che all'ordine del giorno ci sarà il possibile aumento. In Italia per l'elettricità era previsto un aumento intorno al 12% e per il gas oltre il 21%,: balzi record mai visti in passato, Per fortuna il decreto tagliatariffe emanato nella serata ieri dal Governo ha contenuto l’aumento, che porterà comunque nelle famiglie tipo "un incremento di + 66 euro per luce e + 218 per il gas".