Starcom alza la posta: nuovi risarcimenti dopo il dissequestro dell'intera somma

In una lettera, Starcom Holding scrive di "accogliere con soddisfazione il rilascio dell'intera somma bloccata nell'ambito del procedimento relativo a San Marino Group S.p.A. Il riferimento è al provvedimento disposto dalla magistratura sammarinese il 29 giugno, che ha revocato il sequestro preventivo del 9 novembre scorso, ordinando la restituzione delle somme. Per la holding presieduta da Assen Christov si tratta di un passaggio significativo, che però non chiude il contenzioso.

Il gruppo denuncia infatti i danni reputazionali subiti e richiama il mancato svincolo di circa 5,5 milioni di euro, tuttora trattenuti nell'ambito delle azioni civili promosse da Banca di San Marino e dall'Ente Cassa di Faetano. Circostanze che, secondo Starcom, costituiscono "ulteriori presupposti per nuove azioni legali" e porteranno ad aumentare le richieste di risarcimento nel procedimento arbitrale internazionale già avviato a Washington, finora quantificate in 150 milioni di euro.

L'arbitrato, tuttavia, non potrà partire nell'immediato. Le procedure internazionali prevedono infatti un periodo di sei mesi dalla notifica di controversia. Di conseguenza, per il gruppo bulgaro, la possibilità di avviare formalmente l'azione scatterà non prima del prossimo 1° ottobre. Per San Marino, però, la priorità continua a essere la tutela del percorso di ratifica dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. Da mesi, infatti, il caso Starcom è indicato come uno dei nodi alla base dello stallo determinato dal veto della Bulgaria.

E nelle ultime due settimane non si sono registrati passi avanti: il 7 luglio tre eurodeputati hanno scritto alla Commissione europea e alla presidenza irlandese di turno del Consiglio dell'UE per sollecitare una soluzione, mentre in Commissione consiliare l'opposizione è tornata a collegare il caso bancario alla partita europea. Agenda europea alla mano, due passaggi cruciali sono però attesi in questi giorni: domani si dovrebbe riunire l'Efta, con la speranza venga tolta la riserva bulgara, per poi ottenere luce verde dal Coreper, previsto mercoledì.







