HAIR STYLING Start up che funziona: azienda del Titano conquista premi internazionali e punta sulla formazione di alto profilo

Una ventina di dipendenti, più della metà sono sammarinesi, per una realtà imprenditoriale, fondata nel 2010 dai riminesi Giacomo Luzzi e Sante Semprini, che crea in loco una vasta gamma di prodotti professionali per capelli (4 brand) e li commercializza in 35 Paesi aggiudicandosi ampie fette di mercato, soprattutto nel Nord e Centro America.

Per la Sun Sea Cosmetics fioccano negli ultimi anni riconoscimenti internazionali - con premi all'Alternative Hair Show di Londra nel 2021 e 2022 (lo show più importante al mondo per il settore) grazie alle collezioni Luminescent e Joker -, spinti dall'attività di alto profilo portata avanti dalla Sun Sea Academy con progetti artistici mirati alla realizzazione di Collezioni di scuola anglosassone. Come l'ultima, “Identity Collection”, vincitrice di recente della categoria Best Collection of the Year dell'Italian Hairdresser Award al Cosmoprof 2023, e che porta la firma come direttore artistico del noto stilista Pino Troncone, formato alla Tony & Guy.

Un successo che origina da costante impegno, ricerca, cura del dettaglio e lavoro di squadra nel creare nuove tendenze. Che passano anche dall'ingegno del Direttore tecnico, Alessio Bondi.

L'accademia, fondata nel 2020 dal Direttore Orlando Orlandi, coordinatore delle collezioni - forte di una lunga esperienza nel settore maturata in Italia, Londra, Santo Domingo -, punta sulla formazione tecnico-stilistica organizzando corsi, in media una decina all'anno, in grado di attirare numerosi gruppi di professionisti anche dall'estero. Una start up che funziona.

Nel video le interviste ad Alessio Bondi, Direttore Tecnico Sun Sea Cosmetics e Orlando Orlandi, Direttore Supervisor Sun Sea Academy.

