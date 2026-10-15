Startup World Cup, evento mondiale per la prima volta a San Marino. Ecco i vincitori

Da San Marino alla Silicon Valley, sul Titano arriva uno degli eventi più importanti al mondo: la Startup World Cup, in cui 10 giovani imprese, si sfidano a colpi di pitch sul palco del Kursaal davanti a una giuria d'eccezione. In palio, un biglietto per rappresentare San Marino alle semifinali mondiali in programma a San Francisco il prossimo 4 novembre.

La vincitrice designata dalla giuria è NuhPro, startup che si occupa di marchi di alimenti per intolleranze, salute intestinale, sport e invecchiamento sano.

Premiata dal pubblico, invece, Value, che ha messo a punto Sentinel, un sistema di sicurezza con un radar AI per anziani che vivono soli.

"Per noi un evento è un momento importantissimo di internazionalizzazione che dà visibilità a tutto il Paese, e a livello mondiale in termini di innovazione tecnologica, capacità anche implementative sul territorio e mette in evidenza soprattutto l'ecosistema innovativo che abbiamo creato in questi anni. È un evento importantissimo, internazionale, che nasce in Silicon Valley qualche anno fa, e ha un riscontro a livello mondiale importantissimo, ed è la prima volta che atterra proprio a San Marino, questo vuol dire che San Marino è riconosciuta anche in Silicon Valley come hub tecnologico in grado di ospitare startup ad altissimo valore", le parole del Presidente di San Marino Innovation, Gian Angelo Geminiani.

Le 10 startup finaliste sono state selezionate tra 50 progetti che provenivano da Emilia Romagna, San Marino e Marche. È la prima volta che questo evento si tiene a San Marino, e anche per testimoniarne l'importanza, sono stati presenti i Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali.

L'iniziativa è realizzata da San Marino Innovation, Startup World Cup e Pegasus Tech Ventures, in collaborazione con Fattor Comune e con il patrocinio delle Segreterie per l'Industria, il Lavoro, gli Affari Esteri, gli Affari Interni e il Territorio, con un focus particolare sulle nuove tecnologie:

"Per San Marino è veramente motivo di grande orgoglio poter ospitare un evento così importante. La Startup World Cup è uno degli eventi nell'innovazione più importanti al mondo, quindi sicuramente stiamo dimostrando anche con questo evento quanto crediamo come Repubblica di San Marino all'innovazione tecnologica e soprattutto all'opportunità che questo segmento dell'economia potrà dare a San Marino e a tutti i sammarinesi" afferma il Segretario Alessandro Bevitori.







