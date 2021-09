Stefano Zamagni a San Marino per la conferenza pubblica incentrata sui vantaggi del modello di economia civile Promossa dalla Sums femminile, Sums, Cassa di Risparmio e Lions Club. Oggi l'udienza dei Capitani Reggenti.

Il modello neoliberista che abbiamo ereditato negli ultimi 40-50 anni sta facendo acqua da tutte le parti. La sfida per un nuovo modello di sviluppo passa necessariamente per l'economia civile. Parola di Stefano Zamagni: nel corso della conferenza promossa dalla Sums Femminile, il noto economista, membro del Consiglio scientifico della scuola superiore di studi storici di San Marino, ha rimarcato con fermezza la necessità per gli Stati di rifarsi ad un paradigma economico che poggi su tre pilastri: Stato, mercato e comunità.

Economia civile che ha dunque nel bene comune l'obiettivo ultimo. Visione che “converge con i valori fondativi della SUMS” – ha ricordato in udienza dai Capi di Stato, il Segretario Belluzzi. “Il nostro compito – concorda Orietta Orlandoni Ceccoli, Presidente Sums femminile – sarà di approfondire, come comunità, questa strada”. “San Marino – osserva quindi Zamagni - può fungere da laboratorio sperimentale in questo percorso”. Plaude infine la Reggenza alla passione morale e all'attaccamento ai valori della democrazia che hanno sempre contraddistinto il contributo al dibattito cultuale e politico del Prof. Zamagni: equità, partecipazione, inclusività.

Nel video l'intervista al Prof. Stefano Zamagni, Economista.

