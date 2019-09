Stefano Zamagni: per ricevere un prestito a buone condizioni è necessaria la fiducia degli investitori

Abbiamo sentito il noto economista sull'ipotesi, sempre più probabile, di una richiesta da parte del Titano di un finanziamento esterno, per affrontare le criticità della finanza pubblica. “Il problema – sostiene Stefano Zamagni, che parla anche della situazione in Italia e Giappone – è nel riottenere la fiducia da parte delle agenzie e degli investitori stranieri”. Secondo l'economista non è tanto importante individuare la “tecnica ottimale” per ottenere “centinaia di milioni di prestito”; fondamentale, invece, è immettersi su un “sentiero di sviluppo sostenibile sia finanziariamente che socialmente”. “Il primo segnale di fiducia – sottolinea - è avere un Governo stabile retto da persone che siano affidabili”; con “standing e caratura morale in grado di rassicurare i mercati internazionali”.