FONDO MONETARIO Stime FMI: Marco Gatti si dice fiducioso e ricorda le previsioni di ripresa, per il 2021, di Fitch. Decisivo il turismo

Sui dati del World Economic Outlook di aprile, del Fondo Monetario Internazionale, che prevede, per il 2020, una perdita del 12,2% di PIL reale, abbiamo sentito il Segretario di Stato alle Finanze, secondo il quale l'andamento del PIL sammarinese nel 2020, in realtà, sarà molto vicino a quello italiano. Marco Gatti ricorda poi come Fitch abbia previsto una ripresa, per il Titano, il prossimo anno. “Siamo fiduciosi – afferma - riteniamo che scommettere sul settore turistico, che oggi è quello maggiormente colpito, faccia la fortuna di Paesi come il nostro che sul turismo può costruirci un'economia”.

Ascolta l'intervista a Marco Gatti - Segretario di Stato Finanze

