Stop a nuovi contratti per Fwu assicurazioni: aveva firmato partnership con Bsm.

Stop alla sottoscrizione di nuovi contratti anche in Italia per il gruppo tedesco Fwu assicurazioni la cui capogruppo è stata dichiarata insolvente dal tribunale di Monaco di Baviera e che in Italia conta, secondo quanto si legge sul sito, 100mila clienti.

Come informa l'Ivass, l'Autorità di vigilanza del Lussemburgo "a causa del deterioramento delle condizioni finanziarie del gruppo" ha deliberato che dal 3 luglio 2024, Fwu Life Insurance Lux non può "sottoscrivere più nuovi contratti.

In Italia il gruppo Fwu opera attraverso una rete di consulenti e una filiale a Milano autorizzata per la vendita dei prodotti delle società estere. Secondo quanto riportato dall'Ansa, nel 2023 è stata siglata una partnership di distribuzione con la Banca di San Marino.

Andrà capito, da parte delle autorità estere e italiane se questi contratti prevedano i riscatti anticipati e, nel caso, quali siano stati gli investimenti eseguiti e quindi il loro valore di mercato.

