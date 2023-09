ECONOMIA Strategia e finanza: meeting per lo sviluppo economico delle imprese del territorio Appuntamento organizzato dalla società di gestione del risparmio sammarinese Nemini Teneri e The European House Ambrosetti, in collaborazione con San Marino Innovation e patrocinato dalla Segreteria di Stato Finanze e Bilancio

Le sfide delle imprese per affrontare le incertezze e restare competitivi, passano dal rinnovamento della visione strategica. Proprio da questo aspetto si apre l'appuntamento organizzato dalla società di gestione del risparmio sammarinese Nemini Teneri e The European House Ambrosetti, in collaborazione con San Marino Innovation.

Ad aprire il meeting il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti che ha riportato i progressi compiuti da San Marino, evidenziati anche dagli esperti del Fondo Monetario Internazionale. Analizzato nel corso del meeting lo scenario attuale, caratterizzato da fattori che stanno ridefinendo gli equilibri geopolitici ed economici mondiali, e le strade che San Marino può intraprendere.

"Nei paesi più avanzati tipo il mondo anglosassone - afferma Pier Paolo Fabbri, Presidente NT Capital SG - il 70% della finanza sostiene l'economia e lo sviluppo. San Marino e Italia si basa sostanzialmente sul banking. L'evoluzione a tendere, come modernizzazione del sistema, è quella di introdurre in maniera fattiva la finanza straordinaria che ha un ottica di medio lungo periodo e quindi può sostenere gli interventi strutturali".

