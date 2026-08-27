Studenti e lavoro, USL: “Paghe sotto i 4 euro lordi, è inaccettabile!”

“Non c'è politica economica in uno Stato che in primis non tuteli il proprio capitale umano”. Verso il suo quinto Congresso, l'Unione Sammarinese dei Lavoratori rilancia l'azione perché venga ampliato il perimetro dei diritti e siano garantite giuste tutele ad ogni forma di lavoro. Una denuncia mirata quella che guarda alla situazione degli studenti che hanno scelto di lavorare durante le vacanze estive: “Buste paga ridicole – dice USL, nella speranza si tratti di casi isolati – definendo inaccettabili importi orari di nemmeno 4 euro lordi l'ora. Richiama i contratti Erga Omnes, in particolare il Contratto Bar, Alberghi, Ristoranti e Mense e ricordandone i termini, laddove eventuali decurtazioni di stipendio non possano superare il 10% e sottolineando come chi assume studenti nel periodo estivo fruisca di incentivi con sgravi contributivi del 70%. “Non possiamo umiliare il lavoro dei più giovani” è il monito di USL, che promette di vigilare e invita chi volesse controllare la propria busta paga a contattare il sindacato.

Allarga così la riflessione al lavoro che cambia, soprattutto per i giovani: sempre più spesso impiegati nella cosiddetta economia informale, dove “il riconoscimento dei diritti latita”. Non manca, così, di rilevare gli effetti dell'Intelligenza Artificiale sul mercato occupazionale, in testa, sulle professioni cognitive e sulla necessità di puntare sulla formazione nella sfera delle soft skill - creatività, responsabilità, capacità di risolvere i problemi – per elevare la qualità del lavoro.







