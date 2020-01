LEGAME "Subito uno statuto sui frontalieri". Il lavoro al centro di un convegno sul Lavoro organizzato da Libera Tra i relatori l'Assessore Petitti ed il vicepresidente CGIL Colla

Alla Sala Montelupo di Domagnano un incontro per fare il punto della situazione sui grandi temi che legano la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia-Romagna. In un momento particolare: tra poco più di una settimana ci saranno le elezioni regionali in Emilia-Romagna, mentre a San Marino si è insediato da poco il nuovo governo. Tra i relatori del convegno, che ha fatto un focus particolare sul grande tema del lavoro, l'assessore al Bilancio e Riordino Istituzionale Emma Petitti ed il vicesegretario nazionale CGIL, Vincenzo Colla. Ad ascoltarli i neo Segretari al Lavoro e agli Interni - Teodoro Lonfernini ed Elena Tonnini - ed il neo Presidente della Commissione Affari Esteri Paolo Rondelli.

"Subito uno statuto per i frontalieri", ha detto il vicesegretario nazionale CGIL Vincenzo Colla, che propone l'idea di fare diventare San Marino un'esperienza pilota per l'Italia.

Nel video l'intervista all'assessore regionale Emma Petitti ed a Vincenzo Colla, vice Segretario nazionale CGIL



