Sul Titano un nuovo istituto di pagamento con soci di Dubai L'AD Massimo Ferracci: "Siamo una sorta di servizio estero del sistema bancario sammarinese", che promette "beneficio sistemico per tutta la Repubblica".

Un primo dato, su tutti: Salve Financial Hub, che ha ricevuto da Banca Centrale l'autorizzazione ad operare a San Marino, è una società di fintech che si occupa esclusivamente di pagamenti da e per i clienti, i cui fondi sono depositati nel sistema bancario sammarinese. L'istituto, che ha già firmato un contratto di locazione presso il World Trade Center, opera negli Emirati Arabi: il capitale è infatti in mano a soci di Dubai, già clienti delle banche del Titano. Attraverso le sue tecnologie gestirà servizi di pagamento necessari per grossi appalti ed imprese.

“E' un hub – spiega l'Amministratore Delegato Massimo Ferracci - all'interno di un ecosistema appartenente principalmente al settore dell'Energy, e ovviamente i flussi e soprattutto i clienti sono internazionali, e quindi il beneficio è forte per il sistema bancario locale, perché attrarremo tanti capitali ed operazioni internazionali che senza di noi non potrebbero essere poste all'interno della Repubblica. Siamo una sorta di servizio estero del sistema bancario sammarinese”.

Dopo aver ricevuto da Banca Centrale il via libera alla costituzione della società, ora dovrà iscriversi all'albo. “Bcsm è stata estremamente collaborativa e una fonte ispiratrice che ci ha guidato in tutto il processo”, afferma Ferracci, mentre il Presidente Franco Norri rimarca il contributo che la nuova società potrà apportare alla crescita economica di tutto il sistema finanziario sammarinese. “San Marino ci ha accolto, grazie alla possibilità di interagire con Banca Centrale e con regolamento specifico sui servizi di pagamento, favorendo in nove mesi di lavoro tutto quello che è il progetto e la strategia che riusciremo ad avere. Quindi San Marino è un paese che ci ha ascoltato, che si è aperto alle nuove tecnologie, e che quindi ringraziamo per quanto ci ha permesso di fare. Noi contribuiremo a migliorare ogni giorno nei rapporti con l'estero, nella crescita professionale degli istituti e anche nella nostra crescita, in tutti i rapporti che avremo con le grandi imprese internazionali”.

