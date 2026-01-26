Sviluppo agricoltura: la Segreteria di Stato punta su qualità, sostenibilità e giovani

La Segreteria di Stato al Territorio con delega all’Agricoltura ribadisce la centralità di qualità, sostenibilità e giovani nelle politiche di sviluppo del settore. Al centro dell'azione, il miglioramento delle produzioni, la promozione delle buone pratiche agronomiche e il sostegno mirato a giovani agricoltori e allevatori. Nel comparto zootecnico - riporta una nota - si punta su benessere animale, radicamento territoriale e valorizzazione della linea vacca-vitello.

Confermato il ruolo strategico dell’agricoltura biologica, con più risorse destinate a incentivi e promozione. Il Consorzio Terra di San Marino - fa sapere la Segreteria - sarà il riferimento per rafforzare le filiere e integrare agricoltura, turismo ed enogastronomia.

Prosegue inoltre il progetto “Dalla Terra alla Tavola”, che ha già coinvolto oltre 40 ristoranti e - viene sottolineato - aumentato del 15% le vendite di vino della Cantina. Forte, infine, l’impegno della Segreteria sul coinvolgimento delle giovani generazioni come investimento per il futuro del settore.







