Sviluppo: la Segreteria di Stato per l'Industria presenta 'pacchetto' di intervento economico

La Segreteria di Stato per l'Industria ha presentato un pacchetto di misure economiche basato su tre linee di lavoro principali: semplificazione, sicurezza e innovazione. Si sostanzia di 14 interventi tra normativi e infrastrutturali: dall'accorpamento in un testo unico di tutte le norme in materia di attività economiche al riordino di tutti gli uffici che afferiscono al Dipartimento Economia con particolare riferimento alla riorganizzazione delle attività di controllo fino ad implementare la parte relativa alla digitalizzazione delle procedure. “Non è il libro dei sogni delle iniziative” – ha rimarcato il Segretario di Stato Fabio Righi.

Guarda l'intervista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: