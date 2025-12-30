Svolta per i pensionati frontalieri: nel Bilancio accolto l’ordine del giorno contro la doppia tassazione AFIS soddisfatta per l’impegno del Governo italiano a tutelare i lavoratori a riposo tra Italia e San Marino. Decisivo, scrive, il ruolo dell’onorevole Beatriz Colombo.

Svolta per i pensionati frontalieri: nel Bilancio accolto l’ordine del giorno contro la doppia tassazione.

Un passo in avanti definito “storico” verso una maggiore equità fiscale per i pensionati frontalieri. L’Associazione Frontalieri Italia San Marino (AFIS) ha annunciato con soddisfazione l’accoglimento di un Ordine del Giorno all’interno della Legge di Bilancio 2026, finalizzato a superare il problema della doppia imposizione che da anni penalizza i lavoratori a riposo della zona di confine.

Il provvedimento impegna formalmente il Governo a intervenire su una criticità che colpisce chi, dopo una vita lavorativa svolta oltre confine, si trova a subire una tassazione non coordinata tra Italia e San Marino, con una riduzione dell’assegno pensionistico. Un risultato che, sottolinea l’Associazione, è frutto di un lavoro di confronto costante con le istituzioni e dell’azione politica dell’onorevole Beatriz Colombo, che ha portato le istanze dei frontalieri all’attenzione dell’Esecutivo.

Secondo la presidenza AFIS, “la doppia imposizione non è solo un onere economico, ma un’ingiustizia sociale per chi ha contribuito allo sviluppo dei nostri territori”, evidenziando come l’intervento parlamentare abbia trasformato una richiesta storica in un impegno concreto del Governo. L’Associazione ringrazia anche la senatrice Domenica Spinelli e il senatore Marco Croatti per il sostegno garantito alla causa attraverso emendamenti e atti parlamentari presentati in diversi rami del Parlamento.

Per AFIS l’accoglimento dell’Ordine del Giorno rappresenta ora un punto di partenza. L’obiettivo dichiarato è vigilare affinché l’impegno assunto si traduca rapidamente in un decreto attuativo o in una norma definitiva che ponga fine, una volta per tutte, alla doppia tassazione delle pensioni dei frontalieri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: