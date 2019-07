Taglio 50% dell’IRAP per i comuni montani compresi quelli della Valmarecchia

Disposto il dimezzamento dell'IRAP per i comuni montani emiliano romagnoli di cui 7 nel Riminese. Sono i comuni della Valmarecchia: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello. Tutti potranno così beneficiare del nuovo sgravio fiscale finanziato dalla Regione con un totale di 36 milioni di euro. “Dalle parole ai fatti”, così l’assessore al bilancio dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti su un provvedimento senza precedenti voluto dalla Giunta e ora votato dall’Assemblea legislativa. “Un aiuto concreto – dichiara la Petitti - per chi lavora e produce nel nostro Appennino, attraverso un taglio dell’IRAP fino al 50% per 12mila aziende ed esercizi commerciali di tutti i settori economici e l’azzeramento dell’imposta per le nuove aziende e start up”.