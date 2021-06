Taglio del nastro per San Marino Outlet Experience: da oggi aperto al pubblico. Le immagini

“San Marino Outlet Experience vuole essere un simbolo della ripartenza”. Così i vertici di The Market: il nuovo polo dello shopping inaugurato oggi a Rovereta, con marchi internazionali e l'obiettivo di diventare un punto di riferimento tanto per il territorio sammarinese quanto per le regioni vicine.

Oggi il taglio del nastro che diventa il punto di svolta di un percorso partito sei anni fa. Nel corso del tempo, un referendum popolare che ha reso possibile la realizzazione e, più di recente, una serie di rallentamenti tra i quali quelli legati legati alla pandemia. Oltre alla moda, si guarda alle ricadute positive annunciate per il Titano, specie sul piano commerciale, occupazionale e turistico.

Nel servizio, le interviste a Maurizio Borletti (Borletti Group), Gabriele Cerminara (Presidente The Market), Fabio Righi (segretario di Stato Commercio) e Teodoro Lonfernini (segretario di Stato Lavoro)