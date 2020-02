CSDL Tamagnini al Governo: "Affermare il metodo della concertazione con le parti sociali per soluzioni condivise ai problemi"

"Chiediamo al nuovo Governo di adottare realmente il metodo del confronto". Il tesseramento 2020 alla CSdL è occasione per il Segretario Generale Giuliano Tamagnini di ricordare i principali obiettivi e terreni di impegno della Confederazione del Lavoro e della CSU. Nella lettera che arriverà prossimamente agli iscritti, Tamagnini pone come esigenza centrale per il Paese quella di mettere in sicurezza il sistema bancario; così come centrale resta – scrive -“un qualificato progetto di sviluppo basato sull'economia reale e produttiva, per creare nuovi posti di lavoro”, intensificando al contempo – aggiunge - “l'impegno per realizzare una vera equità fiscale con l'attivazione dei necessari controlli ed i nuovi ed efficaci strumenti di accertamento”. Tra gli obiettivi sindacali rivendica poi il potenziamento dello Stato sociale e la riforma del sistema pensionistico; la piena affermazione della legalità in ogni ambito della vita politica, economica e sociale; la lotta serrata al lavoro nero. Un richiamo, infine, all'importanza della tutela dell'ambiente.



