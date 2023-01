Tariffa gas: Lonfernini e vertici Aass propongono riduzione Inviata una lettera all'Autorità per l'Energia, alla luce del calo dei prezzi sui mercati

Tariffa gas: Lonfernini e vertici Aass propongono riduzione.

Intervenendo in Consiglio, durante la ratifica dei decreti, il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha affermato che, in accordo con i vertici Aass, ha inviato in mattinata una lettera all'Autorità Garante per l'Energia per richiedere l'adeguamento delle tariffe del gas, alla luce dell'andamento dei mercati che evidenziano un netto calo dei prezzi, rispetto alle previsioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: