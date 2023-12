CONSUMI Tariffe fisse per gas e luce: al via da oggi la possibilità di scelta. Le FAQ dell'Azienda per i Servizi Pubblici Le tariffe fisse consentono di bloccare per la durata di 12 mesi il prezzo della componente energia delle bollette

Come già anticipato dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici a partire da oggi e fino al 29 dicembre 2023, è possibile aderire all’offerta di tariffe fisse per la fornitura di energia elettrica e gas naturale valide dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024. Oggi – puntualizza AASS - le tariffe indicizzate variano in funzione dell’andamento dei prezzi di gas e luce sui mercati energetici. Le tariffe fisse consentono di bloccare per la durata di 12 mesi il prezzo della componente energia delle bollette, indipendentemente dall’andamento delle quotazioni di mercato.



Per passare alle nuove tariffe fisse è necessario compilare i moduli disponibili nella sezione del sito dedicata oppure consegnandoli nelle sede AASS o con raccomandata. Le adesioni all’offerta dovranno essere consegnate o inviate entro il 29 dicembre 2023.

1. Che differenza c'è tra tariffa fissa e tariffa indicizzata? Una tariffa fissa prevede un prezzo stabilito e immutabile per ogni kWh (elettricità) o per ogni Sm3 (gas) per tutta la durata della fornitura, quindi un prezzo predeterminato. Una tariffa indicizzata segue le oscillazioni del mercato energetico, il che significa che il prezzo può variare nel corso dei mesi, quindi non predeterminabile.

2. Come vengono determinate le tariffe fisse? Le tariffe fisse sono basate sulle previsioni dei costi energetici per il periodo della fornitura (12 mesi), inclusi i costi di produzione energetica, trasporto dell’energia e i rischi del mercato per tutto il tempo di fornitura.

3. Quando potrebbe convenire una tariffa fissa? Se desideri prevedibilità nelle bollette e protezione dalle variazioni del mercato energetico, una tariffa fissa potrebbe essere la scelta giusta. Però ricordati che la tariffa fissa non può essere sinonimo di conveniente, poiché ingloba la copertura di un rischio di un anno futuro di fornitura.

4. In quali situazioni potrebbe convenire una tariffa indicizzata? Se ritieni che i prezzi dell’energia possano scendere (in futuro, rispetto al momento della tua scelta) o sei disposto ad accettare variazioni nel prezzo in cambio di ipotetici vantaggi offerti dall’allineamento della tariffa pagata al valore dell’energia in ogni momento espresso dal mercato energetico, allora puoi scegliere la tariffa indicizzata.

5. Le tariffe indicizzate sono sempre più economiche delle tariffe fisse? No. Mentre le tariffe indicizzate possono offrire prezzi più bassi quando il mercato energetico è favorevole, possono anche aumentare quando i prezzi dell’energia salgono.

6. Posso cambiare da una tariffa fissa a una indicizzata o viceversa durante la fornitura a prezzo fisso? No. Ci sono dei momenti durante l’anno in cui è attiva una finestra per l’adesione alle offerte a prezzo fisso. È sempre bene leggere attentamente le condizioni dell’offerta.

7. Ci sono costi nascosti associati a una delle due tipologie di tariffe? No. Tutte le componenti della struttura tariffaria a prezzo fisso o indicizzata, sono regolati dall’attività dell’Autorità per i Servizi Pubblici e l’Energia.

8. Come sono calcolate le variazioni di prezzo nella tariffa indicizzata? Le variazioni sono legate agli indici di mercato, ai costi delle materie prime energetiche e ad altri fattori economici. Per la formazione delle tariffe indicizzate, ci avvaliamo della media mensile indicata nel Gestore Mercati Energetici – GME. Forniamo aggiornamenti regolari ogni mese sul nostro sito.

9. Se scelgo una tariffa fissa, alla fine del periodo di fornitura, verrò automaticamente trasferito a una tariffa indicizzata? Al termine del periodo di fornitura a prezzo fisso, passerai automaticamente alla tariffa indicizzata (offerta standard). Puoi sempre scegliere di rinnovare la nuova tariffa fissa nelle finestre previste per l’adesione alle offerte a prezzo fisso.

10. Posso combinare le caratteristiche delle tariffe indicizzate e indicizzata con un singolo codice cliente? Si, è possibile aderire all’offerta con tariffa fissa, ad esempio per la sola fornitura di energia elettrica, mantenendo la fornitura del gas natura con tariffa indicizzata e viceversa.

11. Posso recedere dalla fornitura con la tariffa a prezzo fisso se non sono soddisfatto della mia scelta? Se scegli la tariffa a prezzo fisso, non puoi attivare il recesso dalla fornitura a prezzo fisso prima della naturale scadenza fissata in 12 mesi.

