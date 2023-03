Tassazione pensionati frontalieri: Comites sollecita interventi rapidi e risolutivi

Il Comites torna sulla doppia tassazione dei pensionati ex frontalieri: “Un vero e proprio fulmine a ciel sereno – osserva il Presidente, Alessandro Amadei – perché la convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni sembrava aver definitivamente risolto le criticità. “Situazione paradossale che mostra la fragilità e l'impotenza di una categoria in balie di promesse non mantenute e dell'assenza di chiari riferimenti legislativi – dice Amadei – chiedendo interventi rapidi e risolutivi per impedire si neghino diritti acquisiti”.