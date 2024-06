EUROPA Tassi BCE, Cottarelli: “Possibili ulteriori tagli, ma tutto dipende dall'inflazione” Con l'ultima taglio si stima che su un finanziamento medio da 200.000 euro il risparmio annuo varierà tra i 350 e i 700 euro.

La decisione della Banca Centrale Europea di tagliare di 0,25 punti percentuale i tassi d'interesse è stata una prima boccata di ossigeno per i consumatori. Dopo due anni di aumenti, infatti, i tassi variabili dei mutui cominceranno a diminuire. Su un finanziamento medio da 200.000 euro si stima che il risparmio annuo varierà tra i 350 e i 700 euro. La misura però, afferma la presidente BCE Christine Lagarde, non implica l'ingresso in un percorso lineare di riduzione dei tassi. Molto infatti dipenderà dall'andamento dell'inflazione che negli ultimi mesi sta risalendo.

"La Banca Centrale Europea ha proseguito nel taglio dei tassi nonostante un aumento quasi annunciato - spiega Carlo Cottarelli, economista - visto che ormai era difficile tornare sui propri passi nonostante il dato inflazione non fosse particolarmente buono. Per cui si è combinato questo annuncio, si i tassi li tagliamo perché lo avevamo praticamente già annunciato, però saremo più attenti nei mesi successivi. Quindi dipende molto da quello che succede adesso mese per mese, perché appunto l'inflazione in marzo, aprile e maggio ha incominciato a muoversi a velocità abbastanza elevata".

Per Cottarelli il primo passo è stato fatto: “Non è così ovvio ce ne siano di successivi – aggiunge Cottarelli - ma rimangono buone le probabilità. L'economia è complicata, non riesci a prevedere che cosa succederà. Io credo che rimangano appunto buone le possibilità di ulteriori tagli da qui alla fine dell'anno, però se per qualche motivo invece i prezzi continuano a crescere come abbiamo visto nella velocità mensile degli ultimi mesi allora potrebbero esserci dei piccoli problemi. Se io dovessi scommettere credo ci saranno altre riduzioni dei tassi, magari due o tre anche, prima della fine dell'anno".

Nel servizio l'intervista a Carlo Cottarelli (Economista)

