SEGRETERIA TURISMO Tavolo Turistico Territoriale: presentato il progetto ai nove Capitani di Castello

La Segreteria di Stato per il Turismo ha presentato il progetto TTT ai nuovi Capitani di Castello. Un primo confronto con i tecnici, insieme al Segretario Federico Pedini Amati, per la promozione delle peculiarità dei 9 Castelli della Repubblica nell’ambito del progetto Sustainable Tourism Development del Tavolo Turistico Territoriale, ideato in sinergia con il Ministero del Turismo italiano.

Progetto che vede già l’adesione ufficiale delle regioni Marche ed Emilia Romagna e di cui le amministrazioni locali sammarinesi fanno parte insieme a 116 Comuni italiani dei territori limitrofi. Previsti nei prossimi mesi ulteriori incontri sul tema.

