Telecomunicazioni: la nuova Autorità Ict si presenta, oggi l'incontro con gli operatori

Sentiamo Stefano Mele

La nuova Autorità Ict inizia il suo lavoro in un momento di profondi cambiamenti per il settore delle telecomunicazioni: l'arrivo della tecnologia 5G, la rete in fibra ottica statale da completare, la riprogettazione del sistema di ripetitori per i cellulari e, discorso collegato, l'apertura del mercato della telefonia mobile con l'arrivo di nuove compagnie. Oggi a palazzo Mercuri l'Autorità si è presentata al pubblico dopo la costituzione avvenuta con il decreto delegato 146/2018. Tra i suoi compiti c'è la vigilanza nei servizi pubblici di questo tipo.

L'autorità è composta da tre membri. Oltre al presidente Stefano Mele, ne fanno parte Gianni Orlandi e Vincenzo Zeno Zenovich. Diverse le compagnie che hanno partecipato all'incontro. Tra queste, società come Tim San Marino, la Tim italiana, Telenet, Tms e la nuova Public NetCo. Quest'ultima, impresa di diritto privato a totale partecipazione pubblica, gestirà la nuova rete dello Stato per cellulari e in fibra da realizzare in partnership con la divisione italiana del colosso cinese Zte.

Nel servizio, l'intervista a Stefano Mele, presidente dell'Autorità Ict