Tentata acquisizione Bsm, gli ex membri Cda Ecf: "Illazioni inaccettabili. Siamo estranei alla vicenda"

Caso della tentata acquisizione di Banca di San Marino: dopo l'ex presidente Marco Beccari, intervengono anche gli ex membri del CdA di Ente Cassa di Faetano che definiscono, in una nota, inaccettabili le illazioni che circolano sul loro conto e annunciano querele. "Da qualche tempo - puntualizzano - una serie di voci incontrollate e sicuramente strumentali, stanno mettendo in dubbio la nostra onorabilità e correttezza".

L'ex Cda fa riferimento a "congetture, supposizioni e malevole conclusioni, che mirano a puntare il dito genericamente - precisano - su chi ha seguito la trattativa in merito alla possibile cessione del un pacchetto azionario di maggioranza della banca ad un investitore estero. "Ipotesi tramontata a seguito degli illeciti riscontrati dalla magistratura a carico di alcuni soggetti e per il diniego espresso da Banca Centrale a cui spettava l'ultima parola sull’operazione".

Roberta Mularoni, Carlo Giorgi, Primo Toccaceli e Roberto Ragini ribadiscono la loro totale estraneità alla vicenda. “Tutti noi abbiamo svolto il nostro ruolo con spirito di servizio e nel totale rispetto delle regole statutarie. Non abbiamo nulla a che vedere con presunti illeciti a seguito della trattativa - aggiungono - e non siamo a conoscenza di indagini a nostro carico".







