The Market annuncia l'apertura entro estate 2020

The Market - San Marino Outlet Experience aprirà entro l’estate 2020. È quanto riporta una nota del gruppo titolare del progetto 'polo della moda' in Repubblica. “Progetto in fase avanzata di realizzazione” – precisano, ribadendo anche l'entità dell'investimento: 150 milioni di euro messi a disposizione, tra gli altri, da Borletti Group e DEA Real Estate Advisors. “I dati confermano che il format degli outlet è l’unico segmento, all’interno del comparto delle vendite al dettaglio, che da anni registra tassi di crescita a doppia cifra sia in Italia sia a livello internazionale” – afferma Luca de Ambrosis Ortigara di DEA. In base alle previsioni, l'investimento “svilupperà un florido indotto e incentivi occupazionali grazie alla creazione di 500 nuovi posti di lavoro”.