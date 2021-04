The Market e proposte del Governo sul mercato del lavoro, tra gli argomenti del secondo appuntamento di "CSdL Informa"

Nel secondo appuntamento di "CSdL Informa" si parlerà dell'incontro con la Segreteria di Stato per il Lavoro sull'avvio dell'attività di The Market, in particolare degli impegni occupazionali chiesti dal sindacato; la ricaduta dei decreti anticovid sul personale della Pubblica Amministrazione e gli interventi sui presidi sanitari per le persone portatrici di deficit. Al centro dell'incontro anche la proposta del Segretario Lonfernini riguardante elementi di riforma del mercato del lavoro con la reintroduzione del lavoro interinale. L'appuntamento è per mercoledì 21 aprile alle 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Alla diretta, coordinata dal Segretario Generale Giuliano Tamagnini, parteciperanno un dirigente confederale e un rappresentante di ognuna delle quattro Federazioni di categoria della CSdL.