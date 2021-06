SINDACATO The Market e prospettive occupazionali, martedì 8 giugno conferenza pubblica CSdL

The Market e prospettive occupazionali, martedì 8 giugno conferenza pubblica CSdL.

"The Market, opportunità reale per i sammarinesi?" È la domanda a cui si cercherà di rispondere nella conferenza pubblica organizzata dalla CSdL, in programma martedì 8 giugno alla sala Montelupo di Domagnano. Appuntamento alle 21.00. Alla serata si potrà partecipare in presenza, fino ad un massimo di 45/50 persone, e verrà anche trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Cuore CSdL. Tra gli ospiti il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini, il quale ha gestito i rapporti con i proprietari di The Market e siglato un accordo occupazionale, Giovanni Zonzini, Consigliere di Rete; Matteo Ciacci, Segretario e Consigliere di Libera; Nicola Renzi, Consigliere di Repubblica Futura; Enzo Merlini, Segretario Confederale CSdL; Alfredo Zonzini, Segretario FUCS-CSdL. Coordina il dibattito Giuliano Tamagnini, Segretario Generale CSdL. È stato invitato anche un rappresentante della proprietà di The Market.

La CSdL ha già rilevato come nell'accordo siglato tra Segreteria Lavoro e azienda promotrice di The Market, accordo ricevuto solo pochi giorni fa, non vi sia traccia di impegni occupazionali per i sammarinesi e residenti, mentre agli esercizi commerciali è consentita libertà nelle assunzioni.

