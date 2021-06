The Market, sindacati: nuovo appello per favorire l'occupazione sammarinese

Nel video l'intervista a Alfredo Zonzini, Segretario FUCS Csdl

L'ultimo confronto nel pomeriggio, nella sede della Segreteria al Lavoro, insieme a Teodoro Lonfernini e ai rappresentanti di The Market. I sindacati, a pochi giorni dall'apertura del centro, tornano a chiedere il massimo impegno nel favorire il reclutamento di lavoratori sammarinesi. "I brand hanno aspettative importanti, spiega la Csdl, e spesso i candidati non passano la selezione per la mancanza, ad esempio, di competenze linguistiche o informatiche". Il sindacato chiede, dunque, di consentire di svolgere i periodi di prova ai sammarinesi, in base alle disponibilità che risultano all'Ufficio del lavoro.









L'invito dei sindacati è a puntare sulla formazione per la fase successiva di apertura dei negozi e, in generale, per il futuro, così da far crescere l'occupazione interna. Formazione che, per il segretario generale Cdls, Gianluca Montanari, serve sia all'impresa che ai lavoratori. "E' tutto da costruire – dice – e bisogna lavorare in prospettiva per far coincidere domanda e offerta". "Chiediamo di essere coinvolti sempre più nei passaggi successivi", aggiunge Enrico Biordi, segretario Industria Artigianato Usl. Da The Market, spiegano i rappresentanti dei lavoratori, riconosciuto l'interesse di assumere persone del territorio, ma allo stesso tempo la politica di reclutamento è in capo ai marchi. In programma un nuovo incontro.



