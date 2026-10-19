Titancoop compie 50 anni: presentati alla Reggenza libro e francobollo commemorativi

Una storia che nasce l'8 maggio 1976, con 40 lavoratori e lavoratrici insieme per proteggere i consumatori da inflazione e carovita. Una storia che continua anche nel 2026, con una presenza ormai consolidata nel tessuto economico e sociale della Repubblica. Titancoop compie 50 anni e festeggia la speciale ricorrenza in un'udienza a Palazzo Valloni con i Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali. Una delegazione di soci, dirigenti e dipendenti della cooperativa ha presentato alla Reggenza due delle iniziative ideate per le celebrazioni: il libro 'Oltre la Spesa' e il francobollo commemorativo emesso da Poste San Marino.

L'emissione filatelica ritrae l'opera 'Oltre' della street artist Alice Pasquini: una giovane figura rivolge lo sguardo verso l’orizzonte del Monte Titano, evocando il legame con le proprie radici ma anche la capacità di guardare al futuro. Un collegamento tra la grande storia alle spalle e le sfide del domani evidenziato anche dai capi di Stato nel loro discorso. "Impegno e sacrificio, ma anche grande spirito di iniziativa, ingegnosità e dinamismo", hanno detto, hanno reso Titancoop "un esempio di eccellenza per l'intera nostra Comunità". L'auspicio, hanno aggiunto, "è che questo cinquantennio non rappresenti soltanto il coronamento di una storia di successo, ma costituisca la solida base da cui ripartire".

Il segretario agli Interni Andrea Belluzzi, anche in nome del titolare della delega alla Cooperazione, Federico Pedini Amati, ha parlato di "un modello che assume un significato particolare nella nostra Repubblica, dove la dimensione della comunità, la prossimità tra le persone e il senso di appartenenza al territorio costituiscono elementi essenziali dell'identità". Le celebrazioni culmineranno domenica con una grande festa aperta ai soci, per onorare l'intera comunità di Titancoop. "È un piacere avere dei collaboratori fantastici, 75 persone circa che lavorano, che lavorano per garantire cibi sani, cibi di qualità e a prezzi giusti. Per noi è un onore e un piacere il riconoscimento del nostro ruolo come soggetto che opera a San Marino da cinquant'anni", afferma il presidente di Titancoop, Mauro Fiorini.

Nel servizio l'intervista al presidente di Titancoop, Mauro Fiorini











