TitanShop: nasce il primo marketplace online delle attività sammarinesi con consegna a domicilio.

Per far fronte all’emergenza, Mattia Manzaroli ha sviluppato la piattaforma TitanShop che permette di ordinare online prodotti con consegna a domicilio da attività locali e di contribuire a sostenere il personale medico in prima linea. In pratica, dopo essersi registrati, si potrà fare spesa on line e ordinare i prodotti offerti in vendita da aziende ed esercizi commerciali sammarinesi, tramite sito web. I prodotti ordinati saranno consegnati a domicilio senza spese di consegna. La web app permette inoltre alle aziende di incrementare l’efficienza ed efficacia operativa, automatizzando la ricezione degli ordini, oltre a gestire la propria offerta di prodotti online autonomamente.

La piattaforma TitanShop e’ gratuita e senza scopo di lucro, assicura Manzaroli, sia per i clienti che per le aziende. Il 5% del volume totale delle vendite sarà devoluto agli enti ed ai professionisti che si occupano dell’emergenza COVID19.



