BSI “Tra volatilità e crescita”: al Kursaal esperti di finanza a confronto Analizzati i principali fattori di incertezza economica e come, imprese, istituzioni e investitori, possono prepararsi ad affrontare i cambiamenti futuri

Riflettere e approfondire temi di rilevanza macroeconomica, con un focus sugli scenari di crescita e i rischi associati alla volatilità dei mercati. È la conferenza organizzata dalla società di gestione del gruppo BSI con docenti universitari ed economisti della Morgan Stanley. Tra i temi anche l'intelligenza artificiale e il suo ruolo in questo settore.

"Diciamo che l'intelligenza artificiale è il prossimo salto quantico della tecnologia - spiega Stefano Monferrà, docente di economica UNICATT - e che ha effetti diversi perché è trasversale quindi impatterà non solo sui mercati, sulla finanza ma sul mondo produttivo in generale, sulla vita sociale e quindi anche sul lavoro. La diversità di questo salto è che oltre ad essere uno strumento che aiuterà molto la nostra vita quotidiana è uno strumento che ha bisogno di essere gestito anche in maniera etica perché le sue implicazioni ad oggi non ci sono chiare".

Analizzati inoltre i principali fattori di incertezza economica e come, imprese, istituzioni e investitori, possono prepararsi ad affrontare i cambiamenti futuri: "Il futuro di San Marino - aggiunge Luca Filanti, direttore generale 739G Spa - passa sicuramente attraverso la finanza e la gestione del risparmio. Il sistema bancario e il sistema finanziario si sta muovendo in questa direzione. Noi siamo un'altra parte molto attiva, siamo un attore attivo in questo settore. Per chi non lo sapesse 739m è l'altezza del Monte Titano, quindi ha un legame col territorio, non è un numero a caso. Nasce per volontà della BSI, dopo oltre dieci anni di esperienza nel settore del risparmio gestito".

Nel servizio le interviste a Stefano Monferrà (Docente di economica UNICATT) e Luca Filanti (Direttore generale 739G Spa)

