Traporto turistico, Usc: "Perché si vuol tenere 'segreto' il contratto tra lo Stato e l'impresa?" I commercianti chiedono un servizio di trasporto gratuito anche nei festivi

Si riaccende la polemica sul trasporto turistico. L'Unione sammarinese commercio e turismo chiede perché non sia stato reso pubblico o consultabile il contratto tra lo Stato e l'impresa privata che svolge il servizio. Usc spiega di aver inviato "innumerevoli e formali richieste" per dare la disponibilità a un confronto in tema di accordi tra Segreteria al Turismo e Fratelli Benedettini. "Ad oggi - proseguono i commercianti - nessuna risposta" dalla Segreteria. "Perché si vuole tenere 'segreto' un semplice contratto?", chiede l'associazione che parla di agevolazioni verso un "unico imprenditore sulle spalle di tutto il comparto turistico". Usc chiede allora un servizio gratuito anche nei festivi per colmare la mancata operatività degli ascensori.

