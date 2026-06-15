Trasporto pubblico, firmato il nuovo accordo: cambiano stipendi, reperibilità e orari dei conducenti

Dopo oltre cinque anni di trattative è stata firmata la contrattazione di secondo livello per i conducenti del trasporto pubblico ATI e per l'Officina Meccanica AASS, frutto di una trattativa che ha coinvolto Esecutivo, Direzione Generale AASS e le Federazioni Pubblico Impiego delle organizzazioni sindacali. L'intesa ridefinisce gli assetti retributivi e gli orari di servizio del personale viaggiante, riconoscendo la complessità delle mansioni svolte. Come riportano le istituzioni in una nota, oltre a guidare "garantiscono la sicurezza di passeggeri e studenti, curano i mezzi e gestiscono criticità stradali spesso imprevedibili".

Il nuovo inquadramento introduce una reperibilità funzionale pensata per "coniugare la flessibilità operativa aziendale con il benessere dei dipendenti", gettando le basi per lo sviluppo coordinato dei servizi strategici nazionali, incluso il sistema SMUVI.

Il Segretario di Stato con delega all'Aass, Alessandro Bevitori, sottolinea il valore del metodo: "Abbiamo dimostrato che quando le istituzioni e i lavoratori cooperano con un obiettivo comune, i risultati superano le aspettative. Volevamo dare risposte concrete a una categoria che rappresenta la spina dorsale dei nostri collegamenti giornalieri. Ci siamo riusciti."

Per il Segretario alle Finanze con delega ai Trasporti, Marco Gatti, l'accordo ha anche una valenza di bilancio che "permette di fare investimenti lungimiranti sulle infrastrutture e sulle persone. Ottimizzare le risorse destinate ai trasporti non significa tagliare, ma qualificare la spesa pubblica."

Il Direttore Generale di AASS, Marcello Forcellini, definisce l'intesa "l'evoluzione naturale di un'azienda pubblica che vuole essere moderna e vicina al cittadino", ringraziando in particolare la direttrice della Funzione Pubblica Milena Gasperoni e la direttrice di AASLP Lucia Mazza per il contributo determinante nello sbloccare un dossier definito "delicatissimo" che ha richiesto "uno sforzo non indifferente".

Nel video le interviste al Segretario di Stato per il Lavoro e Rapporti AASS, Alessandro Bevitori e il Segretario di Stato per le Finanze e Trasporti, Marco Gatti.











