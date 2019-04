Trasporto pubblico: obiettivo, migliorare il servizio. Incarico affidato a Yannick Flavio Biasca

Verso una revisione del servizio di trasporto pubblico interno - servizio che dal 2018 è tornato in capo all'AASS - per renderlo più economico, più a misura d'utente e meno impattante sull'ambiente. Obiettivi che l'Azienda si propone di raggiungere a step: il primo – fanno sapere - “è il nuovo bando per l’affidamento di parte del trasporto scolastico all’interno della Repubblica. Gli elevati costi – precisano - richiedono una attenta verifica dei servizi e delle modalità di esecuzione degli stessi”. Dopodiché, nei prossimi mesi, occorrerà “rivedere i percorsi e le modalità di erogazione del servizio di trasporto pubblico effettuato con autobus urbani, integrando le diverse modalità di trasporto – spiegano - per adeguare il servizio alle nuove esigenze di mobilità dei cittadini contemperando la riduzione della spesa con le istanze di sostenibilità”. Per affrontare queste tematiche e compiere analisi critiche dei dati a disposizione, l'Azienda ha deciso di affidarsi alle competenze specifiche del sammarinese Yannick Flavio Biasca, il quale dal 2012 al 2017 si è già occupato di pianificazione e controllo dati di trasporti pubblici presso l’azienda Autopostale Svizzera per il Cantone Ticino.