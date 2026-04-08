Tre manifestazioni di interesse per Banca di San Marino

Tre le proposte per Banca di San Marino che, stando ad indiscrezioni non smentite, sono arrivate a “Prometeia”, l'advisor incaricato dall'Ente Cassa di Faetano di individuare potenziali investitori per ricapitalizzare Bsm, dopo il diniego di Banca Centrale a Starcom Holding. Non appena la società bolognese di consulenza avrà definito il perimetro delle offerte, queste verranno valutate dall'Assemblea dell'Ente, non solo in base all'aspetto economico finanziario, ma tenendo in considerazione la serietà, le ricadute sul territorio e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Uno dei potenziali investitori farebbe riferimento ad una cordata che include LifeStar holding, gruppo maltese del settore assicurativo e finanziario che opera anche in Italia e San Marino dove ha già un accordo di distribuzione con Cassa di Risparmio. Il presidente del gruppo, Paolo Catalfamo, in una intervista pubblicata da Serenissima, già ad inizio marzo aveva dichiarato l'intenzione di acquisizioni nel settore bancario e di voler espandere la sua attività a San Marino. L'offerta di LifeStar Holding sarebbe in partnership con il noto gruppo meccanico riminese, Scm.

Un'altra manifestazione di interesse sarebbe stata inoltrata dalla milanese 'Hèra Partecipazioni One Spa', gruppo guidato dall'amministratore delegato Oscar Pittini, specializzato nella gestione dei crediti deteriorati. In lizza ci sarebbe inoltre una compagine degli Emirati Arabi, con capitali cinesi, in contatto con il sammarinese Federico Cervellini, che dal 2009 si è trasferito a Dubai dove opera come consulente finanziario e commerciale.







