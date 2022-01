Truffe carte di credito BKN301: associazioni dei consumatori chiedono risarcimenti e campagne informative

Francesca Busignani in collegamento video

Incontro da remoto tra le associazioni dei consumatori e gli istituti di credito sammarinesi. Al centro le truffe - a distanza - ai danni di possessori di carte di credito BKN. Le associazioni chiedono risarcimenti per i truffati e strumenti per evitarle, come campagne informative dedicate. Una quindicina le segnalazioni già ricevute da Ucs. Gli importi sottratti, spiega la presidente, Francesca Busignani, variano in base al plafond della carta. L'Unione Consumatori Sammarinesi spera in una nuova riunione entro la fine della settimana per, spiega Busignani, avere un riscontro da BKN su eventuali fuoriuscite di dati e per pensare a piani comuni di informazione.

