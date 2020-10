TTG: San Marino al lavoro per una nuova offerta turistica, incontro tra Pedini Amati e il sottosegretario Bonaccorsi

Sentiamo Federico Pedini Amati e Lorenza Bonaccorsi

Al lavoro per una nuova offerta turistica. Ad annunciarlo il segretario di Stato Federico Pedini Amati alla Fiera di Rimini dove, fino a venerdì, è in programma il TTG: evento internazionale che mette a confronto addetti ai lavori, aziende e rappresentanti delle destinazioni. San Marino è presente con una propria area che diventa un luogo di incontro tra esperti del comparto.

Nel frattempo, le collaborazioni con i territori proseguono, nel segno del progetto “TTT”. Nuovo impulso anche al rapporto con l'Italia: alla Fiera l'incontro tra Pedini Amati e il sottosegretario del Ministero per le Attività culturali e il Turismo Lorenza Bonaccorsi. In programma, la settimana prossima, un incontro al Ministero a Roma.

Buoni risultati, commenta Pedini Amati, per il turismo outdoor: uno dei principali target a cui si è rivolto il Titano negli ultimi mesi. Numerosi gli eventi in Fiera. Tra questi, quello dedicato all'Emilia-Romagna Sport Commission a cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Bonaccini e il sindaco di Rimini Gnassi. Si tratta di una nuova realtà operativa per attrarre grandi eventi sportivi e generare un indotto legato a questa tipologia di turista.

Nel servizio, le interviste a Federico Pedini Amati (segretario di Stato Turismo) e Lorenza Bonaccorsi (sottosegretario Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo)