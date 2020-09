Ttt: Pedini Amati incontra il sindaco di Monte Grimano e mette in agenda il Ministero Beni Culturali

San Marino è capofila dell'iniziativa sul Tavolo Territoriale per il Turismo, già proposta a 107 comuni del circondario e che intende aprire una nuova fase di sviluppo sinergico del turismo di San Marino e dei territori che la circondano, creando una rete in grado di coordinare un’offerta turistica ampia e strutturata. Per questo il Segretario al Turismo Pedini Amati ha così iniziato, per promuoverne lo sviluppo, un giro di visite che, solo questa settimana, lo hanno visto ospite dei sindaci e degli amministratori dei comuni di Mombaroccio, Frontone, Isola del Piano, Cagli, Acqualagna, Fossombrone, Montefelcino, Pergola. Venerdì con il sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi, è stata rinnovata la volontà di sostenere il progetto e partecipare alla sua crescita.

“Il Sindaco Rossi è molto attivo e presente sul territorio; ha da subito appoggiato l’iniziativa del Tavolo Territoriale per il Turismo, offrendo la sua disponibilità e la sua collaborazione per cui lo ringrazio oltre che per l’affetto e l’accoglienza che mi ha riservato ieri. - Così il segretario Pedini Amati - Ho già in agenda un appuntamento con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo a Roma ai primi di ottobre; seguirà, come primo obiettivo, la costituzione del Comitato di Coordinamento per il tavolo del TTT.” Da parte sua il sindaco Elia Rossi si è detto "Molto soddisfatto della collaborazione con il Segretario Pedini Amati che, fin dal suo insediamento, si è dimostrata funzionale per i territori confinanti, tra cui naturalmente quello che amministro io. Condividiamo un percorso, la direzione è quella giusta.”

