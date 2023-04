Turismo: a Pasquetta vince la gita fuori porta, tanti i visitatori sul Titano In Italia 4 persone su 10 hanno scelto una giornata fuori casa

Dopo il meteo incerto degli ultimi giorni, è una Pasquetta prevalentemente soleggiata a San Marino. Oltre ai turisti che hanno passato la notte sul Titano, in tanti hanno approfittato per una passeggiata in centro storico. Già nella tarda mattinata deviazioni del traffico entrando nel Castello di Città. Un segnale incoraggiante sul fronte economico, dopo che le strutture ricettive hanno dovuto fare i conti con una frenata alle prenotazioni per questo lungo weekend di festa proprio a causa del maltempo. Il lunedì dell'Angelo, per tradizione, è giorno di gite fuori porta.

Oltre 4 italiani su 10, secondo un'analisi Coldiretti/Ixé, hanno scelto un'uscita o un picnic, al mare, in montagna, in campagna o, comunque, all'aria aperta. Vince la voglia di uscire e divertirsi, senza rinunciare al cibo, dalle ricette classiche del picnic ai menu basati sugli avanzi della Pasqua. Vanno forte gli agriturismi. Secondo l'associazione italiana Terranostra, che si occupa del settore, oltre 350mila persone hanno deciso di pranzare in strutture di questo tipo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: