Turismo, alberghi pieni a San Marino ma è sul post epifania che si chiede un confronto

Centro storico di San Marino

12 milioni gli italiani in viaggio per Natale, 5 milioni e mezzo aspettano il Capodanno. Dopo il sofferto stop dovuto alla pandemia la netta ripresa dell'economia conta sul traino turistico. Il giro d’affari da 13 miliardi di euro, riporta la spesa complessiva ai livelli del 2019, Chi parte per Natale trascorrerà mediamente 6 notti fuori casa e lo farà perlopiù in Italia. Meta prediletta è la montagna seguita a ruota dalle città d'arte con i loro mercatini Anche San Marino tona allo spirito pre pandemia e grazie al Natale delle meraviglie può brindare in anticipo al sold-out negli alberghi fino all’Epifania, così come è emerso nei giorni scorsi a Viceversa, dalle parole del presidente Usot Rossano Ercolani.

L'evento principale della stagione invernale, che proseguirà in centro storico fino all'8 gennaio, ha trovato il difficile punto d'equilibrio tra l'esigenza di accorgimenti che il rincaro energetico impone e quella di una tenuta dell'evento Natale, per la riuscita del quale è stato messo a bilancio una cifra pari a quella del 2019. Uno sforzo che è stato apprezzato a giudicare dalla risposta in termini di prenotazioni. Ma è sul post Epifania che albergatori ed esercenti chiedono un confronto.

Nel video l'intervista a Rossano Ercolani, Presidente Usot