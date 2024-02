PROMOZIONE Turismo, Bevilacqua: "Il prossimo step per San Marino, entrare nella rete “Les plus beaux Villages de la Terre” All'indomani dell'ingresso ufficiale del centro storico di San Marino Città ne “I Borghi più belli d'Italia”, come Borgo Onorario - Ospite internazionale, si guarda già alle nuove prospettive che questa opportunità potrebbe offrire al Titano

Parola d'ordine: valorizzazione. Pronunciata spesso, ieri 18 febbraio, durante le celebrazioni per l'ammissione ufficiale del centro storico di San Marino Città nella schiera de “I Borghi più belli d'Italia”, in qualità di Borgo onorario – Ospite internazionale. Un'opportunità che mai prima d'ora era stata riservata ad un Paese estero e che apre la strada proprio a nuove interessanti occasioni di valorizzazione: San Marino sarà da subito innanzitutto incluso nelle guide, brochure e negli eventi legati al circuito.

Ma c'è di più, come anticipato dal Presidente Fiorello Primi durante l'udienza concessa dai Capitani Reggenti: la possibilità di entrare nella rete internazionale de “Les plus beaux Villages de la Terre”, fondata nel 2012, di cui fa già parte l'associazione “I Borghi più belli d'Italia”, promuovendo piccoli centri abitati di particolare interesse storico e paesaggistico. Promozione turistico-culturale sinergica che abbatte i confini. Parola di Osvaldo Bevilacqua: "Questo il prossimo step per San Marino - afferma - con i suoi 9 Castelli".

Nel video l'intervista a Osvaldo Bevilacqua, giornalista e diplomatico per San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: