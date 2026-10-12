Turismo, crescono le presenze, un milione e 77mila. Trionfo SMAC in centro storico

La Repubblica è in buona salute, e i dati sul turismo dell'estate 2026 lo dimostrano. Dati che fotografano un comparto in costante crescita, a partire dal numero dei visitatori: nei mesi da giugno a settembre, sono stati più di un milione e settantasettemila, il 2,43% rispetto al 2025, seppur con una lieve flessione nel confronto con l'anno precedente.

Cambia anche la modalità di accesso al Titano: durante l'estate 2026 sono arrivate 16mila cinquecento automobili in meno. Complice, da una parte, l'aumento dei costi dei carburanti, ma, dall'altra, il potenziamento dei mezzi pubblici. In particolare, significativo il trend della linea bus Rimini – San Marino, che registra quasi 350mila viaggiatori. In calo invece i passeggeri della funivia, 54mila in meno sul 2025, dato che si spiegherebbe, secondo la Segreteria per il Turismo, con la temporanea chiusura per lavori del parcheggio della Baldasserona, e con l'aumento del costo del biglietto.

Proseguono invece i segnali positivi per il settore ricettivo. Aumentano turisti che pernottano a San Marino (+4,40%) e anche il numero di notti trascorse (1,79):

"Abbiamo tutti gli anni gli alberghi completamente pieni, però c'è un problema annoso da anni, in quanto agli alberghi, purtroppo, sono sempre quelli che non ne arrivano di nuovi. Il mio impegno in questi anni, anche assieme al Governo, è quello di provare a cercare o incentivare investitori che vengano ad aprire il famoso 'Hotel a 5 stelle'. Qualche interlocuzione c'è, lì il settore privato, voglio dire lo Stato non si inventa niente, se non eventualmente qualche condizione favorevole", commenta il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.

Nell'estate 2026, i turisti stranieri hanno superato quelli italiani, anche se, nel bilancio annuale il dato tende di solito a riequilibrarsi. Arrivano principalmente dalla Germania, dall'Olanda e Regno Unito, ma anche da Stati Uniti, Polonia, Francia, Austria e Svizzera.

Positivi anche i dati sulla SMAC utilizzata in Centro Storico, che registra un +5,66% tra commercio, alloggi e ristorazione.

Importanti segnali arrivano inoltre dal nuovo tratto del Treno Bianco Azzurro. Dal giorno dell'apertura, fino al 30 settembre, sono stati effettuati 263 viaggi, trasportando complessivamente 3.284 visitatori.

Tanti gli obiettivi raggiunti, tanti eventi, ma ancora tante sfide a cui prepararsi. Le prossime, imminenti, il TTG di Rimini, e poi, il Natale delle Meraviglie, che quest'anno è organizzato direttamente dalla Segreteria e dall'Ufficio del Turismo.

"Sicuramente il progetto del Natale delle Meraviglie, che quest'anno verrà coordinato direttamente dall'Ufficio del turismo, quindi abbiamo l'onere di fare un po' la regia di questo progetto importante, perché occupa un periodo lungo e tanti weekend", dichiara la nuova Dirigente dell'Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli.

Interviste a: Federico Pedini Amati - Segretario di Stato per il Turismo; Nicoletta Corbelli - Dirigente Ufficio del Turismo