Turismo, crisi nel settore: "Manca personale qualificato". Ristorante stellato Righi chiude per un periodo

Settore del turismo in crisi per mancanza di personale qualificato, tanto a San Marino quanto a Rimini. L'ultimo allarme lo lancia il ristorante Righi tramite un messaggio di Luigi Sartini, chef nonché presidente degli operatori turistici. Il ristorante, si legge, “sospende temporaneamente il servizio”. Il motivo: proprio la mancanza di lavoratori qualificati. “Dopo quasi un anno e mezzo terribile fatto di chiusure complete e semi-aperture contingentate – recita il post dal quale trapela anche amarezza – siamo purtroppo stati costretti a questa scelta”. L'attività del ristorante stellato, per ora, si ferma e riprenderà a ottobre. Anche se sono previsti degli eventi speciali per l'estate. Rimane aperta, invece, l'osteria.

Il fenomeno non risparmia la Riviera. Di recente i rappresentanti del comparto hanno reso note le loro difficoltà. Nessun problema con i lavoratori fidelizzati, dice la presente di Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis. Le difficoltà riguardano il reclutamento di nuovi lavoratori che spesso, spiega, anche dopo la definizione del contratto, decidono di non iniziare oppure, ancora prima, non si presentano ai colloqui. Tra le cause del fenomeno potrebbero esserci gli ammortizzatori sociali, come il reddito di cittadinanza, che spingono una parte delle persone a rimanere senza occupazione. Rinaldis allontana anche le accuse, rivolte alla categoria, di pagare poco i lavoratori e di sfruttamento, spiegando che ci sono regole precise e retribuzioni prefissate.