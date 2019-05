Turismo del Primo Maggio: in centro storico buoni risultati per le presenze, ma capacità di spesa ancora "bassa"

Oggi molte le presenze di turisti in centro storico. Complice il sole, già dalla mattinata in Città erano presenti gruppi di ciclisti amatoriali. Un tipo di turismo che sarebbe in aumento in Repubblica per via del Giro d'Italia, con gli amanti di questo sport intenti a provare il tracciato.

Per le vie del centro storico, spiega l'Unione sammarinese commercio e turismo, erano presenti soprattutto visitatori da Emilia-Romagna e Marche. Sempre viva, quindi, la tradizione di passare a San Marino feste come il Primo Maggio partendo dalle Regioni vicine. Allo stesso tempo, però, l'Usc torna a ricordare che la capacità di spesa è scesa rispetto al passato.